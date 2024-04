De Vrij pilastro sul campo e in tribunale | vinta pure una causa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Deha vinto una sentenza in Olanda contro la sua vecchia agenzia. Il difensore dell’Inter sarà risarcito anche più dell’iniziale importo. SENTENZA ? Stefan devince anche nelle aule tribunali. Il difensore dell’Inter, al momento out per infortunio ma ormai prossimo al rientro, ha vinto la sentenza contro la sua vecchia agenza SEG. A riportarlo il Voetbal International, uno dei massimi media sportivi olandesi. L’antefatto risale al suo trasferimento a parametro zero dalla Lazio all’Inter nel 2018. Il calciatore, infatti, aveva denunciato l’agenzia di averlo svantaggiato in sede di trattative salariali, con la stessa SEG che si era appropriata di 9,5 milioni di euro di commissioni dell’Inter a sua insaputa. Nell’aprile del 2022, ildi Amsterdam aveva deciso che l’agenzia dovesse risarcire deper ...