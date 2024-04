De Siervo | «Brutto gesto di Mancini | ora il Giudice Sportivo…»

De Siervo: “Mancini Brutto gesto, deciderà il giudice” - L’amministratore delegato della Lega Serie A: "Il giudice sistemerà quanto prima e quindi lascio evidentemente a lui il giudizio finale" ...siamolaroma

AQUILANI, Brutto stop del Pisa: "Non così!" - Il Pisa di Alberto Aquilani ha perso per 3-1 a Brescia ma il tecnico al 91' è arrabbiato soprattutto per come è arrivato il Ko: "Non mi aspettavo una partita del ...firenzeviola