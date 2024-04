De Laurentiis si sbrighi per il centravanti | per David adesso bastano 50 milioni Gazzetta

(Di martedì 9 aprile 2024) Desiper il: perservono 50. Lo scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo.è l’attaccante canadese del Lille. Scrive la Gazza:è a quota 16 gol in 28 partite di Ligue 1, in linea con le 24 marcature in 37 presenze di un anno fa.era la prima scelta a giugno in caso di partenza di Victor e resta ancora oggi l’obiettivo primario del Napoli: il contratto in scadenza nel 2025 tiene contenuto il prezzo del cartellino, più o meno sui livelli di dodici mesi fa, quando il Lilla chiedeva una cinquantina diper lasciar partire il suo. Cifra importante ma – se vogliamo – ancora invitante viste le qualità del giocatore ...

