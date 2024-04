Dayana scomparsa a 12 anni a Busto Arsizio | i genitori | “Abbiamo paura che possa essere con qualcuno”

(Di martedì 9 aprile 2024)Martinez non è mai arrivata a scuola l'8 aprile. Idella 12enne di(Varese) dicono che la figlia non avrebbe avuto alcun motivo per allontanarsi e che hannochetrovarsi con qualcuno che non conoscono.

