David è un’occasione imperdibile | ADL deve accelerare

Salone del Mobile.Milano 2024: lente di ingrandimento [punto per punto] su novità e grandi nomi in Fiera - Riposatevi il più possibile in queste settimane, perché il Salone del Mobile è alle porte! Con al centro EuroCucina e Salone Internazionale del Bagno nel nuovo progetto allestitivo firmato Lombardini2 ...professionearchitetto

L’arte dei... “Rifiutati”. Al lavoro tra gli scarti raccolti dal Cermec lo scultore Paolo Nicolai - Partito il progetto di educazione ambientale dell’amministratore Porzano. Laboratori sul riciclo per bambini e ragazzi nell’impianto di trattamento.lanazione

Questi sono i 9 appuntamenti con la moda da non perdere durante il Salone del Mobile - Prada, Gucci, Moncler, Zegna, Bottega Veneta, Balenciaga, Antonio Marras, Gucci, Ralph Lauren, Loewe, Dolce & Gabbana, Versace e non solo: gli eventi dove il design diventa uno spazio senza limiti ...vogue