Daniele Capezzone | il boomerang etico del centrosinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) In questi giorni è comprensibilmente molto citata- da destra e da sinistra- la celeberrima intervista centrata sulla cosiddetta “questione morale” concessa nell'estate del 1981 da Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari. Da destra, con giustificato sarcasmo, si evoca oggi una clamorosa nemesi storica: l'argomentocosì a lungo scagliato contro gli altri si è ora ritorto come uncontro il Pd. Da sinistra, tra smarrimento e autoconsolazione, si deplora il non essere stati collettivamente all'altezza di quel monito, e di non averlo saputo utilizzare né (ex ante) per evitare la deriva del malaffare e degli scandali né (ex post) per reagire con la schiena dritta, senza farsi umiliare dai grillini. Eppure - a ben vedere - manca forse una terza chiave di lettura, che a sinistra apparirà quasi sacrilega: il Pci, anzi per essere più precisi quel ...