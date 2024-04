Daniel McVicar | chi sono i figli avuti da due donne diverse | “Molto complici tra di loro”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024): dal primo matrimonio con la moglie Darlingarrivati iThomas Henry e Maisy mentre dalle seconde nozze con Virginia De Agostini nasceva Pietro nel 2012.il rapporto con i treOggi l’attore sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Il volto di Clarke Garrison agli albori della sua carriera sposava Darling, donna lontana dal mondo dello spettacolo. Nel 1988 nasceva il primogenito Thomas Henry, detto Hank, arrivato nel 2011 sulle prime pagine per via di un incidente automobilistico nel quale perdeva la vita. L’artista comunicava tristemente sui social: “profondamente addolorato ...