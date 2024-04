Dall’Era glaciale al riscaldamento globale | lo studio | “Invasione tropicale minaccia la biodiversità del Mediterraneo”

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 – Se non verrà mitigato l’impatto delclimatico, entro la fine del secolo ilpotrebbe essere invaso da specie tropicali provenienti dall'Atlantico. Quasi la metà delle specie che abitano ilnon si trova in nessun altro luogo del mondo, ma il bacino si sta riscaldando rapidamente, mettendo a rischio questaunica. E' il preoccupante scenario che emerge dalla ricerca cui partecipa anche l’Ateneo fiorentino, “The dawn of the tropical Atlantic invasion into the Mediterranean Sea”, pubblicata dalla rivista scientifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States e realizzata da Paolo G. Albano e Lotta Schultz della stazione zoologica Anton Dohrn, Silvia Danise dell’Università di Firenze, Marco Taviani del Cnr e ...

Scoperte archeologiche nel New Mexico : ceramiche preistoriche e testimonianze dell’era glaciale Un recente studio archeologico nel New Mexico ha portato alla luce interessanti scoperte riguardanti ... (newsnosh)

UCI CINEMAS - Film in English: "Ghostbusters: Minaccia glaciale" l'11 e il 17 aprile - Giovedì 11 aprile e mercoledì 117 aprile sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Ghostbusters: Minaccia glaciale. Distribuito ...napolimagazine

Negli Uci Cinemas arrivano le 5 spille brandizzate per il lancio di "Ghostbusters: Minaccia glaciale" - Acquistando il biglietto online sul sito o sull’app del Circuito per le proiezioni del film previste dal 11 al 14 aprile gli spettatori riceveranno in omaggio una delle 5 spille brandizzate.primapaginanews

Sid de L'Era glaciale cerca di far ragionare Kratos in modo esilarante God of War edit - Il creatore di YouTube eli_handle_b.wav è diventato uno dei miei preferiti con il suo brillante talento nel modificare personaggi iconici di film o TV in videogiochi in modo esilarante. In passato, qu ...gamereactor