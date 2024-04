Dalla Regione in arrivo i risarcimenti per i danni degli incendi dell’estate

L’ingegneria idraulica al servizio della sicurezza e della lotta al cambiamento climatico per scongiurare esondazioni. Dalle Vasche di laminazione , realizzate e da realizzare, l’ultima in ... (ilgiorno)

Civitavecchia , 6 aprile 2024 – “Lo stanziamento di otto milioni e 300mila euro per la Radioterapia a Civitavecchia rappresenta un sigillo importante che contribuisce a trasformare in realtà un sogno ... (ilfaroonline)

Al via il decreto ristori per gli Incendi in Sicilia 2023, fino a 50mila euro per le prime case - Il provvedimento fa seguito allo stanziamento da 2,9 milioni di euro previsto nella legge di stabilità approvata a gennaio ed è rivolto a quei cittadini che hanno subito danni al proprio patrimonio, i ...blogsicilia

Dopo Pioltello, la Lega chiede di regolamentare le deroghe scolastiche. Ma il consiglio regionale boccia la mozione - Ma a sorpresa il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione, presentata alla Lega, la cui richiesta era quella di regolamentare la normativa statale sul tema delle deroghe scolastiche.ilgiorno

Al via GeneraZione Toscana: 200 studenti di dieci scuole per raccontare e riscoprire il territorio - Al via gli incontri nelle scuole di GeneraZione Toscana, il progetto del Consiglio regionale per far riscoprire il territorio agli studenti.intoscana