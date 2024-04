Dalla paura al rientro Perse un rene alla partita È tornato tra i suoi ragazzi | Io testimonial antiviolenza»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) La notizia è di qualche mese fa, giugno 2023. Unatra bambini di nove anni in un classico torneo estivo di calcio, durante la quale sugli spalti sale la tensione. Un genitore interviene per calmare gli animi e viene colpito da un calcio a seguito del quale viene ricoverato d’urgenza per l’asportazione di un. Sabato scorso, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, quel dirigente è intervenuto a Milano al Palazzo delle Federazioni del Coni per l’evento FutureSportFuture, in cui sono stati premiati e ascoltatiplatea personaggi come Alessandro Antonello, Filippo Galli, Sasha Djordjevic e Davide Curioni, il dirigente della Polis San Giovani Paolo II di Seregno, a cui è stato chiesto di raccontare la propria storia. "Mi ha fatto piacere intervenire e dare il ...