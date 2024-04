Dal grande tennis alle Olimpiadi | la Rai punta sullo sport

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – Un palinsestoivo ricco di apmenti importanti quello che la Rai offrirà nei prossimi mesi. Si comincerà giovedì sera (11 aprile), con i quarti di Europa League Milan-Roma,21 su Rai1, e si proseguirà poi con gli Internazionali di, il Giro d’Italia, gli Europei di calcio, il Tour de France, ledi Parigi, i Giochi paralimpici e le Atp Finals. Uno sforzo notevole, come ha sottolineato in conferenza stampa a Viale Mazzini l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio, che certifica l’importanza attribuita dall’emittente pubblica al “valore dello, delloin chiaro, delloche viene offerto dal servizio pubblico”. “Noi – ha detto Sergio – abbiamo avuto la possibilità, nel corso degli ...

