Dal bollo alle imposte di successione | la trasformazione del sistema fiscale italiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il panoramasta per subire importanti cambiamenti, con l'atteso decreto legislativo che prevede modifiche sostanziali in materia di imposta di, donazione e tasse relative a, registro, ipoteca e tributi speciali catastali, gestiti dall'Agenzia delle Entrate. Queste modifiche costituiscono una tappa significativa nel percorso di riformadel Paese.Una delle novità più rilevanti riguarda le regole di territorialità per i trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Secondo la bozza del decreto, se il disposente del trust è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l'imposta sarà dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disposente non è residente in Italia, l'imposta sarà applicata solo sui ...