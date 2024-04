Dai e dai la fine del Ramadan diventerà Festa Nazionale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 aprile 2024) Fanno bene gli studenti universitari musulmani che stanno chiedendo la chiusura degli atenei per ladidi domani. Fanno bene per una semplice questione di equità sociale: se gli studenti musulmani della famosa scuola di Pioltello fannoperché non possiamo fare lo stesso anche loro? Cosa sono, musulmani di rango minore? Non meritano la stessa attenzione degli altri? Guai, qui siamo contro ogni discriminazione, quindi domani chiudiamo anche le università. E chi lavora? Perché un adulto che sta in fabbrica o in ufficio dev’essere trattato diversamente rispetto agli studenti? Cosa sono, musulmani di rango minore? Non meritano la stessa attenzione degli altri? Guai, qui siamo contro ogni discriminazione, quindi domani chiudiamo anche fabbriche ed aziende come fosse domenica. E le altre feste ...