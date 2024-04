Dagli Usa 11 miliardi alla taiwanese Tsmc per costruire una terza fabbrica di chip avanzati sul suolo americano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Altro colpo degli Stati Uniti nella disfida globale per la strategica tecnologia dei semiconduttori. La, il più grande produttore dia contratto al mondo, ha raggiunto un accordo con Washington per la costruzione di unasul, a Phoenix, in Arizona. Una volta completata dovrebbe occupare 6mila addetti. Il governososterrà l’investimento con sovvenzioni per 6,6di dollari e prestiti per 5. Le prime due fabbrichedovrebbero iniziare la produzione nel 2025 e nel 2028, fornendo semiconduttori ad aziende come Apple e Nvidia. Dopo l’annuncio dell’accordo i titolihanno toccato i massimi storici sulla ...