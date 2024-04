Da un dipinto del Pinturicchio nuova luce su uno scandalo di 600 anni fa | incontro a Roma nella sede del Cni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Fra il marcare un territorio per mezzo di un edificio o di un’opera d’arte e la capacità di progettare i lineamenti della vicenda umana e ricostruire una pagina inedita della storia, esiste un legame profondo. Entrambe le cose dipendono da un’illuminata committenza e da un’alta professionalità. Il felice abbinamento di questi due ruoli ha sempre costituito,storia passata e recente del nostro Belpaese, il necessario “cambio di marcia” per la sua crescita culturale ed economica. Vedere affermata la propria visione in un modello ingegneristico ed architettonico o in un’opera d’arte contribuisce a dar forma al mondo che si vorrebbe costruire e governare. Visioni. Fisionomie d’ingegno è una riflessione sull’itinerario storico della relazione tra la potenza dell’immagine e dell’architettura e tra il decidere e il concepire una visione di arte e di architettura, anche ...