Da Sanremo a Le Iene | mettere Sinner contro la Tv italiana è uno sport nazionale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 aprile 2024) Con il suo modo di essere, Jannikha generato involontariamente un populismo che porta a caricare ogni gesto vada nella direzione di una punizione al mondo della Tv generalista, che prima non si interessava di tennis e ora vuole spolparlo. Un populismo che, come tutti i populismi, si alimenta di prese di posizione spesso pretestuose e basate su falsità: dal caso del no ad Amadeus aa quello del no alleper una semplice partita di ping pong.