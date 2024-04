Da partita a scacchi a mano di poker | patto con i Sauditi per arginare Pechino

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) Per lungo tempo il conflitto in Medio Oriente è stato condotto come unadiplomatica. Ma da quando è scoppiata la guerra a Gaza, in seguito all’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre, si è trasformato in unadicontro il banco. Ogni parte nel conflitto – Israele, i palestinesi, gli Stati Uniti, le potenze regionali – si è dovuta riposizionare per una difficile trattativa multilaterale orientata alla ricerca di un nuovo equilibrio regionale. Allo stato, Israele ha ottenuto il via libera per l’offensiva militare finale a Rafah e un accordo di massima sul piano per il “day after”. Il presidente Joe Biden ha avviato il processo di successione al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con il ministro della difesa Yoav Gallant a emergere come potenziale leader del ...