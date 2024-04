Da Est invasione di grano tenero | «Danni per i produttori orobici»

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ALLARME. In provincia la coltivazione cresciuta perché richiede poca acqua, ma l’eccessiva importazione dall’estero sta causando un forte calo di prezzi.

Via libera del Consiglio dei ministri all'introduzione dei Test i psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato. L'Anm è sulle barricate, le opposizioni vanno all'attacco ma il ... (iltempo)

Dopo il caos vissuto in Turchia al fischio finale della gara di campionato tra Trabzonspor e Fenerbahce, altra tensione e altro lavoro per le... (calciomercato)

Kharkiv, offensiva russa «entro l'estate»: ma per prenderla servono 300mila uomini (che Putin non ha). L'ipotesi diversivo - La battaglia di Kharkiv rischia di essere la più cruenta da quando è iniziata l'aggressione russa ma anche quella in cui Putin potrebbe arenarsi. Alcuni dati: Kharkiv prima ...ilmessaggero

Ucraina, Kiev abbatte 20 droni lanciati da Mosca - L'Aeronautica militare di Kiev ha dichiarato di aver abbattuto nella notte venti droni lanciati dalle forze armate russe contro il territorio ucraino. Come riporta il Kiev Independent, le unità di ...adnkronos

Gli agricoltori in corteo al Brennero contro l’invasione di prodotti stranieri - Secondo giorno di manifestazione della Coldiretti: al via la raccolta di firme per l’obbligo Ue dell’indicazione di origine nelle etichette ...ilsole24ore