Dopo il caos vissuto in Turchia al fischio finale della gara di campionato tra Trabzonspor e Fenerbahce, altra tensione e altro lavoro per le... (calciomercato)

Importazioni di alimentari esteri cresciuti del 60% in un decennio - Importazioni di alimentari esteri cresciuti del 60% in un decennio. E non sempre è salubre per i residui di fitofarmaci vietati da anni in Ue.ilnordestquotidiano

Gli agricoltori in corteo al Brennero contro l’invasione di prodotti stranieri - Secondo giorno di manifestazione della Coldiretti: al via la raccolta di firme per l’obbligo Ue dell’indicazione di origine nelle etichette ...ilsole24ore

Da Est invasione di grano tenero: «Danni per i produttori orobici» - L’ALLARME. In provincia la coltivazione cresciuta perché richiede poca acqua, ma l’eccessiva importazione dall’estero sta causando un forte calo di prezzi. Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi ...ecodibergamo