Cuneo Attiva un canale Whatsapp del Comune per informare i cittadini in caso di emergenza

(Di martedì 9 aprile 2024) Ildihato un nuovo servizio di informazione viasulle attività emergenziali di Protezione Civile. Il sistema permette di uniformare i diversi metodi di comunicazione utilizzati in precedenza, consentendo all’ente locale di raggiungere il maggior numero di persone possibile indi eventi calamitosi o in altre situazioni di criticità. “Abbiamo scelto– spiega l’assessore all’Innovazione, Andrea Girard – perché al momento è il servizio di messaggistica istantanea più diffuso, anche tra le fasce d’età più avanzate. Si tratta di un’opzione efficace a disposizione dell’amministrazione comunale per diffondere messaggi in tempo reale indi”. “Quando la situazione è emergenziale – prosegue l’assessore ...

Il Comune di Cuneo Attiva un canale Whatsapp per informare i cittadini in caso di emergenza - Il Comune di Cuneo ha Attivato un nuovo servizio di informazione via Whatsapp sulle attività emergenziali di Protezione Civile. Il sistema permette di uniformare i diversi metodi di comunicazione util ...cuneodice

Cuneo: In Val Corsaglia oltre 50 soccorritori impegnati in una complessa esercitazione, FOTO - Sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha organizzato una grande esercitazione di soccorso speleologico, alpino e in forra nella zona della grotta della Mottera ...valsesianotizie

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, attenzione alta per il monitoraggio del Cuneo salino foto - Tarolli: "Il fenomeno della risalita del Cuneo salino è una delle grandi minacce per l'agricoltura costiera in Italia e nel mondo" ...ilfaroonline