Cuggiono | la piena del Ticino erode il terreno | rischi e preoccupazioni Servono provvedimenti

(Di martedì 9 aprile 2024)(Milano), 9 aprile 2024 – Ladi queste settimane ha ulteriormente accentuato il fenomeno dell'erosione della sponda delall'altezza dell'ansa della cascina Gallarata, tra i Comuni die Robecchetto con Induno. Un problema che si ripresenta ad ognidel fiume ma che quest'anno sta creando nuove apprensioni. L'acqua si è "mangiata" una grossa fetta di, almeno una decina di metri in profondità per diverse decine di metri di lunghezza, creando danni alle proprietà fondiarie. In quel punto si è creata nel tempo una sponda dovuta al fatto che il piano campagna che è molto più alto rispetto al corso del. Ilè alluvionale e facilmente erodibile.per l'incolumità delle ...

Cuggiono: la piena del Ticino erode il terreno - Preoccupa la situazione del fiume a Cuggiono, l'acqua si è mangiata una buona "fetta" del terreno. Le considerazioni del sindaco Giovanni Cucchetti.ilgiorno

In bici in Argentina sulle tracce degli emigrati: "Incontri toccanti" - E’ tempo di incontri con associazioni e discendenti di immigrati italiani per Carlo Motta ed Enzo Bernasconi, i due ciclisti (rispettivamente di Cuggiono e Cesate) impegnati in una pedalata di 5mila c ...primamilanoovest

Cuggiono: crolla il vecchio edificio di via San Gregorio, Vigili del Fuoco sul posto - I vigili del fuoco di Milano sono impegnati dalle 7.30 di stamane per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato a Cuggiono in via San Gregorio. Il cedimento improvviso ha provocato ...ticinonotizie