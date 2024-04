Cucchi | «Inter | vittoria complicata a Udine malgrado questi dati»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Riccardoha parlato dellaconquistata ieri sera dall’di Simone Inzaghi in casa dell’se.SE-– Queste le parole di Riccardoall’no di un post pubblicato nella propria pagina Facebook. “pesante quella diper l’. E90 minuti giocati all’ attacco, 23 tiri verso la porta e l’80% di possesso palla. L’se l’ ha giocata con ordine, una difesa attenta e una straordinaria prestazione del portiere Okoye. Ed è passata in vantaggio per prima. Rimonta completata all’ ultimo secondo grazie a Frattesi. 26 vittorie su 31 partite. Un ruolino di marcia che Inzaghi ha ...