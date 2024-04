Crollo del Morandi | Autostrade chiede scusa L’ad Tomasi | non c’è giustificazione

(Di martedì 9 aprile 2024) GENOVArenon è facile e quando c’è di mezzo un dolore enorme come quello che provano i parenti delle 43 vittime della tragedia di Pontepotrebbe sembrare inutile. Ma Roberto, amministratore delegato di Aspi, subentrato alla gestione oggi è sotto processo per la tragedia del, l’ha fatto sottolineando: "se ne non l’ho fatto prima, mi dispiace". L’intervista, rilasciata all’emittente ligurePrimocanale, verte sui cantieri che affliggono il nodo autostradale genovese, nodo che verrà preso d’assalto con il primo affacciarsi dell’estate, e sui cantieri e sulle grandi opere che Aspi sta portando avanti in Liguria, dal tunnel subportuale alla Gronda. Ma alla domanda su Ponterisponde: "Chiedo. Esprimo ...

Il legale di Petrucci , l'avvocato Mario Cicchetti, ha già annunciato che farà ricordo in appello. Nel crollo del bed and breakfast morirono Riccardo Antonucci di 40 anni, Federica Corsaro di 30 e ... (fanpage)

Genova, 9 aprile 2024 – “Esprimo il dolore mio personale e di tutta la società per quello che è successo e certamente non c’è una giustificazione, le scuse sono mie ma anche di tutto il personale ... (ilfaroonline)

Cosa non torna nelle previsioni ottimistiche di Bankitalia sul pil - L’unica vera buona notizia per la macroeconomia è la frenata dell’inflazione, già nel 2024. Del resto, la previsione legata alla crescita è rimasta ferma anche per il 2025 e il 2026 ...ilfoglio

L’Ancona non segna: la crisi parte da lì. Spagnoli è l’unico in doppia cifra. Insufficiente l’apporto dei compagni di attacco - ANCONA Per vincere le partite bisogna far gol. L’incontrovertibile postulato legato al calcio non ammette deroghe. E sopravvive a ogni cambiamento possibile. È necessario partire da ...corriereadriatico

L’Ad di Autostrade per l’Italia: “Chiedo scusa per il Crollo del Ponte Morandi” - Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, ha chiesto scusa ai familiari delle 43 vittime. Il Ponte Morandi crollò il 14 agosto 2018 ...ilfaroonline