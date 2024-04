Cristina Golinucci | l’indagine a un bivio L’avvocato Iannuccelli | “Cosa ci aspettiamo e cosa faremo”

Cesena, 27 marzo 2024 – E’ ancora appesa a un filo la speranza di Marisa Degli Angeli di far luce sul mistero della scomparsa della figlia Cristina Golinucci , sparita 31 anni e mezzo fa a Cesena e ... (ilrestodelcarlino)

Unità cinofile al servizio di ’Penelope’ - Il presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato delega referenti cinofili per firmare protocollo con Penelope per ricerca persone scomparse.ilrestodelcarlino

Cristina Golinucci, caso al bivio/ Scaduta proroga indagini, appello della madre per non archiviare - Il caso di Cristina Golinucci a un bivio: è scaduta la proroga delle indagini, la madre chiede che non venga archiviata l'inchiesta ...ilsussidiario

Cristina Golinucci scomparsa da 31 anni, l’ora della verità: si decide se indagare un presunto assassino - Cesena, scaduta la proroga dell’inchiesta: o si procede o finisce tutto. Lo sfogo di mamma Marisa: "Non si può archiviare il dolore di un genitore" ...ilrestodelcarlino