Cristiano Ronaldo perde la testa e viene espulso | aggredisce un avversario e minaccia di colpire l’arbitro

Rosso diretto ed eliminazione in semifinale: una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo nella semifinale della Supercoppa d’Arabia . Una gomitata è costata l’espulsione al portoghese, che poi ha ... (sportface)

Supercoppa d’Arabia amara per Cristiano Ronaldo . Il suo Al-Nassr ha perso la semifinale del torneo per 2 a 1 contro i rivali dell’Al-Hilal, che giocheranno la finale giovedì 11 aprile. Oltre al ... (ilfattoquotidiano)

Cristiano Ronaldo, nel bene o nel male, riesce sempre a far parlare di sè. Questa volta il calciatore portoghese non è finito sotto i riflettori per un gol spettacolare, ma per una reazione folle ... (calcioweb.eu)