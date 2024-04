Cristiano Ronaldo espulso per una gomitata in faccia all' avversario | poi minaccia di colpire anche l' arbitro - VIDEO

Incredibile Cristiano Ronaldo . Il famosissimo giocatore portoghese, attualmente in forza alla squadra dell’Al-Nassr, in Arabia Saudita, ha perso letteralmente la testa durante il match di Supercoppa ... (thesocialpost)

Fuori dalla lotta per il campionato, fuori dalla Champions League asiatica e, dopo ieri sera, 8 aprile, fuori dalla Supercoppa d’Arabia . È una stagione nera per l’Al-Nassr e il suo giocatore ... (open.online)

Follia Cristiano Ronaldo: stende l'avversario con una gomitata, poi mima il gesto del pugno all'arbitro che lo espelle - Semifinale di Supercoppa saudita contro l’Al-Hilal, persa 2-1. Mentre lasciava il campo si è rivolto ai suoi tifosi e ha applaudito ironicamente l’arbitro. L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha perso la ...informazione

Cristiano Ronaldo, il video della gomitata e la frustrazione per “zero tituli” in Arabia. Il pubblico invoca Messi - Dodici punti indietro in classifica, l’eliminazione dai quarti di finale della Champions League d’Asia e la sconfitta per 2-1 ...ilriformista

Cristiano Ronaldo, follia in campo: gomitata, espulsione e minacce all'arbitro. Ora rischia una lunga squalifica - Cristiano Ronaldo, follia in campo: gomitata ad un avversario, rosso e minaccia all'arbitro col pugno. CR7 è stato protagonista in negativo nella semifinale di Supercoppa d'Arabia ...ilmattino