(Di martedì 9 aprile 2024) È stato inaugurato a Mantova il tratto lombardo dellanazionale del, infrastruttura per la mobilità dolce che interessa Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e si estende da Verona a Firenze. Il tratto lombardo è lungo circa 90 chilometri e attraversa il territorio di Monzambano, Ponti sul Mincio, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Mantova, Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, San Benedetto Po, Moglia. L’opera è stata finanziata con un investimento complessivo di 6,3 milioni di euro. "La realizzazione della- sottolinea l’assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Terzi - è una promessa mantenuta a beneficio dei cittadini, un’opportunità di crescita e sviluppo per rendere più attrattivo questo territorio".

Cresce la Ciclovia del Sole - Inaugurato tratto lombardo Ciclovia del Sole a Mantova, 90 km da Verona a Firenze. Investimento di 6,3 milioni di euro per mobilità dolce e sviluppo territoriale. È stato inaugurato a Mantova il ...quotidiano

Grande successo per l'anello ciclabile dei Colli Euganei alla Fiera del Cicloturismo di Bologna - Si è concluso ieri l' evento di riferimento per il settore in Italia e in Europa. La Provincia di Padova ha partecipato alla manifestazione con un proprio stand, ottenendo un grande successo ...padovaoggi

IBF-ITALIAN BIKE FESTIVAL «In volata verso un’edizione da record» - In Emilia-Romagna Cresce l’attesa per l’edizione 2024 della più importante fiera internazionale del mondo bike. Aperte le registrazioni online per i visitatori. Appuntamento dal 13 al 15 settembre 202 ...comunicati-stampa