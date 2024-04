CR7 Protagonista Negativo | Gomitata | Espulsione e Minacce all' Arbitro

(Di martedì 9 aprile 2024) Milano - Una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo nella semifinale della Supercoppa d'Arabia tra Al Hilal e Al Nassr, conclusasi con la vittoria di Milinkovic e compagni per 2-1. Nel corso della partita, Ronaldo è statodi episodi controversi. Nel finale del match, mentre cercava di recuperare un pallone uscito dal campo, è stato ostacolato da un avversario dell'Al-Hilal. In risposta, il portoghese ha sferrato unaal giocatore avversario, attirando l'attenzione dell'che ha deciso di espellerlo dal campo. La reazione di Ronaldo, tuttavia, non si è fermata qui. Dopo l', ha rivolto la propria rabbia nei confronti dell', simulando un pugno e successivamente rivolgendo insulti nei suoi confronti. Infine, ha ironicamente applaudito il direttore di gara ...

