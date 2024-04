Costi case | Bologna è il terzo capoluogo d' Italia con i prezzi più alti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – In Emilia Romagna risalgono le compravendite esi conferma ancora una volta il comune dove il prezzo delleè più caro. Non solo, per il prezzo del mattone su scala nazionale la città delle Due Torri è considerata quella con ilprezzo più alto tra i capoluoghi di regioneni, alle spalle solo di Milano e Firenze. L’analisi arriva dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale elaborato da Immobiliare.it Insights, per il quale in Emilia-Romagna acquisto e vendita sono ripartiti nel primo trimestre del 2024, dopo una significativa contrazione evidenziata tra ottobre, novembre e dicembre. Entrando nel dettaglio, in regione tra gennaio e marzo il costo dellein vendita è cresciuto del 2,6% , e ihanno ...