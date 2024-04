Costa degli Etruschi | la piaga dell’erosione | “Ogni anno si ricomincia da capo | servono interventi strutturali”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Livorno, 9 aprile 2024 – Il mare avanza e il litorale tirrenico si difende, o meglio cerca di difendersi perché la natura, alla fine, trova sempre il modo per fare il suo corso. Parte da lontano il grido di aiuto lanciato dai sindaci dellaetrusca e dell’arcipelago perché l’erosione qui batte forte: da Rosignano, a Cecina, da San Vincenzo all’isola d’Elba. Sono anni infatti che vengono effettuatiper contrastare i danni causati dalle mareggiate., anche importanti, per vincere battaglie stagionali ma dopo l’inverno il problema si ripresenta. Ecco perché il piano regionale per le opere di manutenzione delle spiagge ha destinato un bel po’ di finanziamenti allalabronica. "Sonoche facciamo tutti gli anni – dice il sindaco di Rosignano Daniele Donati – ...