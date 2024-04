Così lontane | così vicine – Priscilla e Spencer

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 9 aprile 2024) ConosciamoBeaulieu circondata da persone, ma psicologicamente sola. Ha 14 anni ed è seduta in un bar di una base militare nella Germania occidentale con i suoi compiti e senza amiche. Elvis Presley sembra attratto principalmente dalla sua aura di fragile innocenza, con i suoi occhi spalancati sul mondo e una palpabile solitudine: diventa per lui un’immagine e una donna da creare. “Piccola”, la chiama. Come molte delle altre personagge di Sofia Coppola – Il giardino delle vergini suicide, Lost in Translation, Maria Antoinette –è una sognatrice. Lei cresce mantenendo i suoi pensieri interiori per sé, accumula potere, solo per rendersi conto poi di quanto quello stesso potere (che viene dall’alto, patriarcale) nelle sue mani possa essere futile e ingabbiante. Come Maria Antonietta,è sposata con un re ed è ...