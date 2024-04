"Nell’agenda del sindaco questo argomento è al centesimo posto rispetto all’alluvione e a tutti gli altri problemi che hanno i cittadini". Il Comune non ha preso benissimo, per usare un eufemismo, ... (ilrestodelcarlino)

Cose di cui mi vergogno: su TikTok spopolano i video di chi dice la verità e non ostenta perfezione - L’hashtag #socialmediaisfake dice che i social spesso divulgano falsità e illusioni, una perfezione fittizia. Gli utenti ora vogliono onestà e verità.fanpage

La stravagante casa di Salvador Dalì è visitabile: ecco dove si trova - Salvador Dalì è stato uno dei più grandi artisti del Novecento e pur avendo vissuto in giro per il mondo, una delle sue residenze preferite si trovava a Portlligat, nel nord della Catalogna.idealista

Record di morti per Dengue in Brasile, cosa sta succedendo - La Dengue raggiunge cifre record di mortalità in Brasile, e questo solleva preoccupazioni sulla diffusione e il controllo della malattia. Scopri cosa sta accadendo.tag24