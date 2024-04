“Cosa vuoi che sia” | 16 donne si raccontano per finanziare il Centro antiviolenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Bergamo. Su iniziativa degli Assessorati all’Istruzione e alle Politiche sociali del Comune di Bergamo, giovedì 11 aprile alle 18.00 allo Spazio Polaresco, si terrà la presentazione del libro “che sia”, racconto a più voci di sedici, di tutte le età, che riguardano abusi, molestie o violenze per mano di un uomo, spesso il compagno oppure un amico di famiglia, un conoscente o un superiore sul luogo di lavoro. C’è chi la violenza l’ha vissuta da bambina, chi adolescente, chi adulta. Alcunela propria esperienza, altre narrano vicende reali ma vissute da altre. Certi episodi sono recenti, qualcuno è rimasto nascosto per decenni ed emerge solo oggi. C’è la parola offensiva, il contatto non richiesto, le discriminazioni sul posto di lavoro o come pazienti nei delicati momenti del ricovero in ...