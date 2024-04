Cosa prevede la bozza del ddl AI di Palazzo Chigi

(Di martedì 9 aprile 2024) La legge italiana sull’intelligenza artificiale che era stata ampiamente annunciata qualche settimana fa e che doveva entrare nel consiglio dei ministri prima di Pasqua è un po’ sparita dai radar. Tranne da quelli di Wired, in grado di leggere in anteprima i 25 articoli che dovrebbero andare a formare la legge (ma il testo – pare di capire – è ancora fortemente emendabile, dal momento che nellacompaiono anche osservazioni da parte di autorità e dipartimenti). Dunque, ben lungi dall’avere un testo pubblico entro Pasqua (come a metà marzo avevano promesso sia Giorgia Meloni, sia il sottosegretario per la transizione digitale Alessio Butti), dobbiamo accontentarci dei rumors. E i rumors ci dicono tre cose: che nella legge si fa un gran parlare di principi etici, che nella legge si interpreta l’intelligenza artificiale come una sorta di assistente virtuale a ...

