(Di martedì 9 aprile 2024) È stato sottolineato lo scostamento delle nuovedisul Pil del 2024 da quelle del governo: 0,6% (0,8% senza la correzione per il numero di giornate lavorative) contro 1,2%, qu...

Gigi Buffon e Paolo Maldini scherzano sui social. L'ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale Italiana ha pubblica to una foto autografata dell'ex capitano del Milan da giovane con la ... (fanpage)

La seconda stella dell’ Inter è sempre più vicina. Col successo in rimonta di questa sera dei nerazzurri sull’Udinese, il 20° Scudetto è quasi realtà. Al termine della 31ª giornata l’ Inter torna a + ... (calcioweb.eu)

Tarasconi: «Se non aumentavamo l’Irpef dovevamo tagliare parti di welfare» - Bilancio, tasse e spese. Il sindaco risponde al centrodestra in aula: «Le nostre progettualità stanno dando risposte alla città, l’aumento richiesto fa la differenza sull’erogazione dei servizi» ...ilpiacenza

Teologia. Imparare a lasciarsi amare da Dio: il segreto perduto della grazia - Il teologo domenicano Adrien Candiard torna su un tema antico ma dibattuto a suo avviso in modo fuorviante: la grazia è un incontro d'amore. Ma l'essenziale può essere ...avvenire

Cosa non torna nelle previsioni ottimistiche di Bankitalia sul pil - L’unica vera buona notizia per la macroeconomia è la frenata dell’inflazione, già nel 2024. Del resto, la previsione legata alla crescita è rimasta ferma anche per il 2025 e il 2026 ...ilfoglio