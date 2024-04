Cosa ho detto ai giocatori negli spogliatoi | Inzaghi svela il segreto dietro alla rimonta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il 2-1 nel finale di Frattesi lancia l'Inter ancora di più verso il 20esimo Scu(quello della seconda stella) e le permette di prendersi la 26esima vittoria di stagione in campionato. Il titolo è vicino e Simone, dopo la vittoria a Udine, non si nasconde più: “Dobbiamo guardare partita dopo partita, domenica avremo il Cagliari e quindi ci mancano ancora 8 punti in 7 partite — hal'ex allenatore della Lazio a Sky — dobbiamo lavorare andando in un'unica direzione tutti". Ora c'è solo da stabilire la data dei festeggiamenti: "C'è grande armonia, si aiutano tutti e i subentrati ci danno sempre una grande mano”. Ma c'è da rimanere concentrati: “Il risultato è importante abbiamo fatto 26 vittorie su 31 partite ma non dobbiamo guardare le tabelle adesso — ha aggiunto — Domani (lunedì 9 aprile, ndr) darò un giorno di riposo ...