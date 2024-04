Cosa deve fare Berrettini per andare alle Olimpiadi | su chi fare la corsa e la ‘questione Davis’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Grazie alla vittoria finale ottenuta a Marrakech la settimana s, Matteoè risalito di forza nella Race to Paris: l’azzurro, alla vigilia del torneo di Montecarlo, si trova a 201 punti dal Luciano Darderi, ultimo dei quattro azzurri virtualmente qualificati. Il piazzamento attuale, infatti, non basterebbe al romano per poterai Giochi: servirà un altro exploit sulla terra battuta per rientrare tra i migliori 4 italiani e, di conseguenza, tra i 56 qualificati. L’Italia porterebbe, infatti, tutti i quattro singolaristi possibili per un Paese tra gli uomini: al momento sarebbero ammessi ai Giochi Jannik Sinner, primo in graduatoria con 8125 punti, Lorenzo Musetti, 33° con 1010, Matteo Arnaldi, 42° con 880, e Luciano Darderi, 45° con 831.loro ...