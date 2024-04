Corvi in Vaticano | a processo per diffamazione il blogger che non può «stare in silenzio» sul Papa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 aprile 2024) Silere non possum. Non posso rein. È il nome della testata specializzato in affari di Chiesa efondato da Marco Felipe Perfetti. Che però alpotrebbe presto essere costretto. Ilandrà infatti aincon l’accusa di. La prima udienza è fissata tra pochi giorni, il 12 aprile. Lo apprende l’agenzia Ansa da «fonti qualificate», anche se non è chiaro a quali articoli o quali espressioni specifiche siano legate le accuse. Di certo c’è che negli ultimi mesi il sito ha coperto con molti pezzi le vicende interne al Vicariato, oggetto di una profonda riforma da parte diFrancesco, che proprio sabato scorso ha congedato l’ormai ex cardinale vicario, Angelo De Donatis, ...