Corso per diventare volontari organizzato dalla Croce Verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) La Pubblica Assistenzadi Licciana Nardi al fine di espletare al meglio i propri servizi a favore della cittadinanza, organizza gratuitamente uno specificoper diveniredella stessa Associazione. Tenuta presente soprattutto la disponibilità del futuroo, gli interessati potranno svolgere servizi di tipo ordinario, come ad esempio: accompagnare per sottoporsi a visite i paziente da un ospedale all’altro oppure ricondurli presso la propria abitazione. Ilin oggetto, prevede una formazione sia teorica che pratica sulle tecniche di rianimazione mediante l’utilizzo del defibrillatore. L’inizio delle lezioni è previsto per la metà del corrente mese d’aprile e informazioni più dettagliate riguardanti il luogo, i giorni e gli orari in ...