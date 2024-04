Correttori | il segreto per una pelle perfetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Quando sulla nostracompaiono delle imperfezioni oppure vogliamo nascondere i segni della stanchezza, il nostro migliore alleato è sicuramente il correttore. Si tratta di un prodotto che non può mancare assolutamente nella nostra make-up routine. È disponibile in diversi formati e colorazioni, in modo da trovare quello perfetto per la nostra. Quale formato di correttore scegliere? A seconda della tipologia diche abbiamo e delle imperfezioni che vogliamo nascondere, possiamo scegliere un formato di correttore diverso. Ad esempio, tra i più utilizzati c’è il correttore liquido, consigliato soprattutto per chi ha lasecca o lamista. Il formato liquido, grazie alla sua texture morbida e cremosa, può essere utilizzato sulle zone dove la...