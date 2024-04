Cormano, Stefano Pastori alla guida di Corelab, laboratorio analisi per 2 ospedali - Cormano, Stefano Pastori alla guida di Corelab. E’ stato presentato nei giorni scorsi al Bassini il nuovo Laboratorio analisi interamente automatizzato a ...ilnotiziario

Che tempo faceva a Milano a Gennaio 1994 - Archivio Meteo Milano - T Media T min T max Precip. Umidità Vento Media Giorni Pioggia Giorni Neve o Grandine Giorni Temporali Giorni Nebbia; 4.5 °C: 0.4 °C: 9.1 °C: 186.43 mm: 84.2 %: 6.5 km/h: 10: ...ilmeteo

Per avvicinare i giovani all'arte delle auto d'epoca si passa anche dai videogame - In un'officina di Cormano si riciclano rottami per farli diventare lussuose auto d'epoca. Un progetto con Upskill 4.0, spin off dell'Università Ca' Foscari, fatto ricreare virtualmente le attività del ...rainews