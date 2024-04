Coppia 42 anni lei e 50 lui aggredisce i carabinieri e finisce in manette | coisa è successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Ravenna, 9 aprile 2024. Violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Stiamo parlando dei reati che sono costati l’arresto, ad opera deidella Compagnia di Ravenna, ad una(50di Bologna lei e 42, domiciliato a Ravenna, lui) entrambi con precedenti di polizia. Un concitato episodio che risale alla serata di sabato scorso, quando, intorno alle 22.30, un equipaggio della Sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Ravenna, mentre transitava nel pieno centro del capoluogo per la vigilanza e la prevenzione dei reati in genere, è stato avvisato da alcuni presenti i quali, preoccupati ed intimoriti, riferivano che in via Gardini c’erano un uomo e una donna che litigavano animatamente, venendo anche alle mani. ...