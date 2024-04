Controlli a fermate metro | Denunce e segnalazioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 aprile 2024) Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà e i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina e dei Carabinieri Forestali hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri Don Bosco, Cinecittà est, Appio Claudio, Torpignattara e Pigneto con particolare riferimento alle aree prossime al parco degli acquedotti ed alleGiulio Agricola, Subaugusta, Cinecittà e Anagnina finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica quattro persone; un ...