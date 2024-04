Contributi a scuole paritarie | saranno versati in anticipo senza controllo obblighi fiscali e contributi versati Novità ddl Semplificazioni

La Regione Siciliana ha stanziato più fondi per il funzionamento amministrativo e didattico degli istituti scolastici siciliani. Il decreto, firmato dall'assessore regionale all'Istruzione Mimmo ... (orizzontescuola)

dopo la scadenza del 15 febbraio 2024, termine entro il quale è possibile presentare domanda per richiedere un contributo economico finalizzato alla partecipazione ai viaggi d’istruzione e alle ... (orizzontescuola)

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Assistono il 50% dei bambini iscritti alle scuole dell?infanzia in Lombardia e assicurano il servizio anche in località dove non è presente un istituto comunale. Sono le ... (calcioweb.eu)