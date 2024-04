Continua la vigilanza a tutela del mare

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, un’unità navale della Capitaneria di Taranto – Guardia Costiera e una pattuglia terrestre, impegnate nella costante e diuturna attività di pattugliamento finalizzata al controllo del territorio, in stretta collaborazione con personale dell’ASL, ha intercettato 2 soggetti intenti a caricare mitili presso un impianto abusivo sotto sequestro, situato nel 1 seno del Mar Piccolo. L’intero quantitativo (5 quintali in taglia commerciale) è stato sequestrato e smaltito grazie all’intervento dei mezzi della Kyma Ambiente. I 2 soggetti sono stati denunciati per i reati di violazione di sigilli e per la commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica, ai sensi degli artt. 650 e 444 del codice penale nonché per la violazione dell’ordinanza regionale che vieta lo spostamento e la commercializzazione dei mitili del 1 seno dopo il ...