Continua a bruciare la discarica abusiva di Ardea “Limitare gli spostamenti” | GUARDA

(Di martedì 9 aprile 2024)no ai cumuli di pneumatici, veicoli fuori uso, frigoriferi e lavatrici. Dopo 24 ore dal maxi incendio di ieri all'alba, ad, nella località di Montagnano, le fiammeno ad alzare ancora nuvole di fumo. Una situazione ora sottocontrollo e circoscritta - informano dai vigili del fuoco - con un intervento di bonifica che durerà diversi giorni. Un'operazione di bonifica estremamente complessa avviata ieri con una cinquantina di vigili del fuoco provenienti da tre distaccamenti del comando di Roma con autobotti, il carro schiuma e il carro rilevamento radioattivo chimico, che continuerà per tutta la giornata di oggi con 3 Aps, 3 autobotti, una kilolitrica, con il supporto del personale Gos tramite l'utilizzo di mezzi movimento terra (ruspe, escavatori e pale meccaniche) più il cannone ...

"Muschio Selvaggio" riparte con Luis Sal... e senza Fedez: online la nuova puntata: E non ti preoccupare se il mondo continua a bruciare. Muschio Selvaggio è qui per te'. Leggi Anche Fedez e Luis Sal, la 'faida' continua: 'Nessun accordo, siamo in causa' L'ultima puntata di Fedez Il ...

F1, GP Giappone: la Red Bull cala gli assi, le pagelle: E questo deve bruciare, e non poco, al monegasco. Sainz ha trascinato la Ferrari sul podio. Solido, ... E invece, se continua su questa strada, rischia di vedersi lasciato a casa ben prima della fine ...