Conte sta aspettando la Juventus prima di dare una risposta a De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 aprile 2024) Il giornalista Marco Giordano su X dà degli aggiornamenti che riguardando i contatti tra De. L’allenatore è fortemente voluto dal manager director della, ma Giuntoli sta lavorando per Thiago Motta.aspetta l’evoluzione in casa bianconeradiunaa DeIl manager director della Juve vuolesulla panchina +++Aggiornamento@fc/@sscnapoli +++ Antonio #è oggetto del desiderio di Francesco #Calvo, Managing Director Revenue della #. Cristiano #Giuntoli lavora per Thiago #Motta. Il forcing del #Napoli è forte e diretto: @ADevuole. Il tecnico sta ...