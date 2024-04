Conte medita lo sgambetto a Schlein | Svolta | l' annuncio che terrorizza il Pd

(Di martedì 9 aprile 2024) Giuseppesembra davvero intenzionato a lanciare un'opa ospite sul Pd di Ellysulla scia degli scandali pugliesi. Il leader del Movimento 5 Stelle è ospite martedì 9 aprile di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, su Rete 4, e dopo la stretta di mano "gelida" con la segretaria dem commenta: con"non è una questione personale. Capisco che c'è l'attenzione del sistema mediatico. Stiamo discutendo di questioni serie, che sono al centro del programma che lasi è data per rilanciare il suo partito. Mettetevi nei nostri panni: sui territori abbiamo fatto una scelta coraggiosa" valutando l'alleanza col Pd caso per caso, ma "al di sotto di una certa asticella per quanto riguarda legalità e lotta al malaffare noi non possiamo scendere". Il Movimento si è sfilato dalle primarie del ...

