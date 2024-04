Conte | “Dal governo atto di insensibile arroganza sulla par condicio”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 aprile 2024) ROMA – “Il principio del pluralismo dell’informazione è uno dei capisaldi della democrazia, per questo i tentativi di Giorgia Meloni e dei suoi sodali di calpestarlo suona allarmante”. Lo scrive sui suoi social il presidente del M5s Giuseppe. Oggi “andrà al voto in commissione di Vigilanza Rai la delibera sull’applicazione della parin vista delle prossime europee e non possiamo permettere l’occupazione degli spazi televisivi della Rai da parte del. È grave il tentativo della maggioranza di voler modificare la delibera per spianarsi la strada e garantire aldi poter intervenireTV pubblica camuffando gli spazi come ‘comunicazioni istituzionali'”. E “allo stesso modo – aggiunge – non è accettabile la possibilità di trasformare la Rai in un megafono dei comizi in ...