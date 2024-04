Conte al Napoli | parere favorevole anche da parte della moglie?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 9 aprile 2024) Il prossimo anno la SSCpotrebbe essere allenata da Antonio. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per assicurarsi uno dei migliori allenatori in circolazione ed avviare la rivoluzione che porterà il clubnopeo a cadere molti dei calciatori attualmente presenti in squadra. Il mister, secondo quanto riportato dal portale Area.it, negli L'articolo